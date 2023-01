Selenskij: "2023 wird das Jahr unseres Sieges sein"

"Russland hofft, den Krieg zu verlängern"

Besonders im Osten steht die ukrainische Armee einmal wieder unter massivem Druck russischer Angriffe. Es gebe ständig Versuche der Russen, die ukrainische Verteidigungslinien zu durchbrechen. Schweren russischen Beschuss meldete die Ukraine unterdessen auch im Süden auf die Stadt Cherson sowie im Osten auf Charkiw.

In Charkiw wurde bei einem Raketenangriff am späten Sonntagabend ein Wohnhaus in der Stadtmitte getroffen. Dabei starb mindestens ein Mensch, drei weitere Bewohner wurden verletzt. Wie der Militärverwalter Oleh Sinegubow mitteilte, suchten Helfer in den Trümmern nach möglichen weiteren Opfern.