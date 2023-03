Kreml: Putin besuchte Mariupol + Juncker: "Freiheit höherer Wert als Frieden"

Die moldauische Präsidentin Maia Sandu strebt für ihr Land eine EU-Mitgliedschaft bis zum Jahr 2030 an. "Die EU ist unsere einzige Chance, ein Land aufzubauen, in dem die Bürger über ihr Schicksal entscheiden können", sagte Sandu am Donnerstag in einer Parlamentssitzung in der Hauptstadt Chisinau. Sie warf Moskau erneut vor, das Land destabilisieren zu wollen. "Aus dem Kreml kommen nur Drohungen und Erpressung" sowie "Krieg, Leid und Armut".

"Im Jahr 2030 muss Moldawien Mitglied der EU sein und die Chance nutzen, ein gleichberechtigter Teil der europäischen Familie zu werden", sagte Sandu weiter. "Wie lange wir brauchen werden? Das hängt alles von uns ab."

Die kleine Ex-Sowjetrepublik mit 2,6 Millionen Einwohnern hat in den vergangenen Jahren eine pro-westliche Wende vollzogen und damit Moskau erzürnt. Im Juni 2022 wurde Moldau der Status eines EU-Beitrittskandidaten zugesprochen. Sandu hatte Russland zuvor bereits vorgeworfen, einen konkreten Umsturzplan voranzutreiben, mit dem ihre Regierung mit Hilfe von als Demonstranten getarnten Saboteuren gewaltsam gestürzt werden solle.

In der zwischen Rumänien und der Ukraine gelegenen Republik gab es im vergangenen Jahr vielfach Proteste gegen die pro-europäische Regierung. Initiiert werden die Proteste von dem prorussischen Oligarchen Ilan Schor, der wegen eines Milliardenbetrug verurteilt wurde und seit 2019 auf der Flucht ist. "Die Schor-Partei wurde vom Kreml und den russischen Sicherheitsdiensten (FSB) mit einer klaren Mission ausgestattet: Moldau in den Krieg zu ziehen", und "die derzeitige Regierung zu stürzen", hatte Sandu am Donnerstag gesagt.

In der abtrünnigen Region Transnistrien, einem schmalen Landstreifen an der Grenze zur Ukraine, gibt es eine russischsprachige Bevölkerungsmehrheit. Zudem sind dort rund 1500 Soldaten der russischen Armee stationiert. Russland hatte im Februar mit "Vergeltung" gedroht, sollte es eine "Provokation" der ukrainischen Kräfte gegen in Transnistrien stationierte russische Kräfte geben.