Polen liefert demnächst vier Kampfjets an die Ukraine

Polen will schon sehr bald erste Kampfjets MiG-29 aus sowjetischer Produktion an die Ukraine liefern. Das kündigte Präsident Andrzej Duda am Donnerstag nach Gesprächen mit seinem tschechischen Kollegen Petr Pavel in Warschau an. "In den kommenden Tagen werden wir (...) vier Flugzeuge in die Ukraine überführen", sagte Duda in Warschau.

Bereits vor Tagen hatte Polen die Lieferung von Kampfflugzeugen in Aussicht gestellt. Sie könnten in den kommenden vier bis sechs Wochen geliefert werden, sagte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Dienstag.

Polen hatte schon kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs vorgeschlagen, der Ukraine MiG-29 zu liefern. Das US-Verteidigungsministerium hatte dies damals allerdings als zu riskant eingeschätzt, weil es von Russland als Eskalation hätte angesehen werden können.

Slowakei überlegt ebenfalls

Die Ukraine hat wiederholt ihre Unterstützer auch um Kampfflugzeuge westlichen Typs gebeten, um ihren Luftraum besser gegen russische Angriffe sichern zu können - allen voran wünscht sich die Regierung in Kiew die in den USA hergestellten F-16, aber auch schwedische Gripen und Eurofighter Typhoon.

Die meisten Verbündete der Ukraine zeigen sich jedoch vorsichtig hinsichtlich einer Übergabe von Kampfflugzeugen. US-Präsident Joe Biden etwa hatte Ende Jänner eine Lieferung von Kampfjets vom Typ F-16 an die Ukraine abgelehnt.

Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad hat ebenfalls erklärt, es sei für die Regierung seines Landes an der Zeit, eine Entscheidung über eine Lieferung von MiG-Kampfjets zu treffen. Die Slowakei und Polen, die Teil der NATO-Ostflanke sind, sind wichtige Unterstützer der Ukraine. Sie haben bereits bei der Entscheidung westlicher Staaten, der Ukraine auch Kampfpanzer wie den in Deutschland gefertigten Leopard zu liefern, eine große Rolle gespielt.