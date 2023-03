"Bewegung der Russophilen": Letzte Freunde Putins trafen sich in Moskau

Sie sagte, sie sei in Russland, um zu zeigen, dass es "andere Menschen auf der Welt gibt, die ihre Meinung und Sicht auf die Welt teilen … und das macht es einfacher für eine Dorffrau aus Sizilien, die mit etwas Bestürzung auf Ihren Sohn blickt, der eine Kuh heiraten will." Sie versuchte, das Thema Krieg zu vermeiden. Direkt danach gefragt, sagte sie: "Ich bin keine Expertin auf diesem Gebiet … Ich finde Putin netter als Biden, aber ich bin eine großartige Freundin von Obamas Stiefschwester."

Putin sendete Glückwunschtelegram

Präsident Wladimir Putin sandte ein Glückwunschtelegramm an die "junge soziale Bewegung" und stellte sie in Gegensatz zu dem, was er als "antirussische Hysterie, die in vielen Ländern absichtlich geschürt wird" bezeichnete. "Wir schätzen Ihre feste Entschlossenheit, sich der russophoben Kampagne entgegenzustellen, und Ihren Wunsch, einen Dialog und eine für beide Seiten vorteilhafte humanitäre Zusammenarbeit zu entwickeln", so Putin.

Die Bewegung schlug am Ende des Treffens ein manifest vor, das die Notwendigkeit erklärte, die russische Kultur und Spiritualität sowie "zuverlässige Informationen" über Russland zu fördern und die "Volksdiplomatie zur Verteidigung einer multipolaren Welt" zu stärken.