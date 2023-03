Geheimplan: Putin will auch Moldau unter Kontrolle bringen

Bereits im Sommer 2021 "brüteten offenbar Beamte und Experten aus Putins Präsidialverwaltung über einem Strategiepapier", berichtete die SZ am Mittwoch. Es gehe darin um konkrete Pläne, "wie man in drei Etappen bis 2030 prorussische Strömungen in Moldau fördern und gleichzeitig eine Westorientierung des Landes Richtung NATO und Europäische Union verhindern könne".

Belarus, Moldau - und Baltikum

Das Dokument stammt laut SZ, die sich auf westliche Geheimdienste beruft, vermutlich von einer Präsidialdirektion, die vor fünf Jahren gegründet worden sei. Diese entwickle "neue Strategien" in Bezug auf europäische Staaten westlich von Russland: die Ukraine, Moldau, Belarus und die baltischen Länder.

Die Experten dieser Direktion hätten auch das Papier entworfen, in dem es um eine schleichende Einverleibung von Belarus bis 2030 geht und über das Ende Februar erstmals berichtet wurde.