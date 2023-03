Russische Artillerie vernichtete ukrainische Panzer an Südfront

Der Transportpanzer brennt – getroffen von russischer Artillerie. Soldaten flüchten, versuchen sich im flachen Gelände in Sicherheit zu bringen. Ein Video, gefilmt aus russischer Perspektive, zeigt eine von mehreren gescheiterten ukrainischen Aufklärungsaktionen an der Südfront im Gebiet Saporischschja. „Der Feind führt Aufklärungen durch, die Taktik ähnelt der von Ende September 2022, als die Ukrainischen Streitkräfte die Front in Richtung Cherson durchbrachen. Gegenwärtig haben unsere Truppen in Richtung Saporischschja ihre Stellungen verstärkt, Kommunikationswege vorbereitet und führen eine effektive Aufklärung durch“, schreibt ein russischer Militärblog.

Mindestens 40.000 Soldaten soll die Ukraine an diesem Frontabschnitt zusammengezogen haben, um die lang erwartete Gegenoffensive in Richtung der Stadt Melitopol und weiter zum Asowschen Meer durchzuführen.