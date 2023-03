Russland könnte Doppelbesteuerungsabkommen mit Österreich kippen

Rund 40 "unfreundlichen Staaten"

Russische Medien wie "The Bell" gingen am Donnerstag von einer wahrscheinlichen Realisierung des Vorschlags aus und spekulierten gleichzeitig über mögliche Konsequenzen für Personen und Firmen mit Einkünften in jenen etwa 40 "unfreundlichen Staaten", mit denen Russland Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat.

Betroffen sein könnte auch das mit 30. Dezember 2002 in Kraft getretene Abkommen zwischen Österreich und der Russischen Föderation. In diesem bilateralen Abkommen ist von Suspendierung keine Rede, Artikel 29 sieht jedoch die Möglichkeit einer schriftlichen Kündigung vor dem 30. Juni jedes Jahres vor, die dann mit dem 1. Jänner des Folgejahres wirksam würde.