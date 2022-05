Ukraine im Osten unter Druck: Selenskij spricht Truppen Mut zu

Russland hat angesichts der in der Ukraine blockierten Getreideexporte den Westen erneut zur Aufhebung der Sanktionen aufgerufen. Russland sei bereit, durch den Transport von Getreide und DĂŒnger einen großen Beitrag zu leisten fĂŒr die Überwindung der Lebensmittelkrise "unter der Bedingung eines Endes der politisch motivierten BeschrĂ€nkungen seitens des Westens", sagte PrĂ€sident Wladimir Putin nach Kremlangaben. Die US-Regierung wies diese Forderung umgehend zurĂŒck.

"Es ist Russland, das aktiv die Ausfuhr von Lebensmitteln aus ukrainischen HĂ€fen blockiert und den Hunger in der Welt vergrĂ¶ĂŸert", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre am Donnerstag in Washington. Es wĂŒrden Tonnen von Getreide in Silos in der Ukraine und auf Schiffen lagern, die wegen der russischen Seeblockade nicht verschifft werden könnten. Die Sanktionen wĂŒrden weder die Ausfuhr noch die notwendigen Geldtransaktionen verhindern. Es gebe derzeit keine Diskussion darĂŒber, Sanktionen aufzuheben, so Jean-Pierre.

Putin hatte seine Forderung in einem Telefonat mit Italiens Premier Mario Draghi deponiert. Der MinisterprĂ€sident in Rom hat, wie er berichtete, dabei eine grundsĂ€tzliche Bereitschaft bei Putin erkannt, eine Lösung in der Lebensmittelkrise zu finden. Nun werde er mit dem ukrainischen PrĂ€sidenten Selenskij sprechen, um dessen Meinung einzuholen, kĂŒndigte Draghi am Abend bei einer Pressekonferenz an. Auf die Frage, ob er im Telefonat mit Putin einen Hoffnungsschimmer fĂŒr generelle FriedensgesprĂ€che bemerkt habe, sagte Draghi: "Nein."