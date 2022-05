Christian Wehrschütz:„Was sich dort abspielt, ist Schlächterei“

Was er täglich sieht und erlebt, kann man sich im sicheren Österreich kaum vorstellen. „Was sich dort abspielt, ist Schlächterei“, sagt Christian Wehrschütz (ORF) – im Club-3-Interview mit Kurt Seinitz (Krone), Franziska Tschinderle (profil) und Evelyn Peternel (KURIER) hat der langgediente Kriegsberichterstatter aus seinem Alltag in der Ukraine erzählt. Auch er, selbst Milizsoldat, sei regelmäßig erschüttert: „Wir bilden den Krieg in Wirklichkeit ja nicht ab“, sagt er – wenn etwa nach Drohnenflügen das Artilleriefeuer über die Soldaten hinwegfege, und wenn danach „nichts übrig bleibt außer Verbranntes“.