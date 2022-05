Wie sich die EU Zugriff auf Oligarchen-Vermögen verschaffen will

Dazu zählt etwa schon der Versuch, die Luxusjacht aus europäischen in internationale Gewässer zu retten. Oder, wie es zuletzt in der Schweiz Düngemittel-Oligarch Andrei Melnitschenko gemacht hat: Er überschrieb Firma und Vermögen einfach seiner Frau Und eine Anklage stünde auch Igor Schuwalow ins Haus, wenn der vermeintliche Besitzer der Oligarchen-Villa am Attersee versuchen würde, seine Immobilie zu vermieten oder zu verkaufen.Künftig soll zudem auch schon der Verdacht ausreichen, dass ein Vermögen kriminell erworben wurde, um es zu beschlagnahmen. Von einer Enteignung ist aber auch hier nie die Rede. „Die EU ist eine Rechtsunion, und sie kann Eigentum nicht einfach nur entziehen, weil man jemanden vorwirft, indirekt am Krieg an der Ukraine beteiligt zu sein, weil man Putin nahe steht.“