Ukraine: Wer zahlt für die Mega-Operation Wiederaufbau?

Brüssel bereitet deshalb eine Plattform vor, die alle internationalen Hilfsgelder sammelt und dann über deren Verwendung entscheidet. Was es nicht geben wird: Erneute, gemeinsame Schuldenaufnahme der EU-Staaten, um die Milliarden für die Ukraine aufzubringen. „Die EU hat ein strategisches Interesse daran, beim Wiederaufbau eine Führungsrolle zu spielen“, sagt von der Leyen.

Muss die Ukraine irgendwelche Bedingungen erfüllen, um an diese Hilfe zu kommen?

Ja – die Kommission will die Hilfen an politische und wirtschaftliche Reformen in der Ukraine knüpfen. So soll Korruption verhindert und die Ukraine näher an die EU herangeführt werden.