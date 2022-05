Wie Russlands Oligarchen trotz Sanktionen reich bleiben

Roman Abramowitsch hatte wirklich Pech. Kaum hatte Putin den Krieg in der Ukraine losgetreten, attackierten britische Parlamentarier den langj√§hrigen Vertrauten des Kreml-Chefs. Einer wie er k√∂nne keinen britischen Fu√üballklub besitzen. Abramowitsch entschloss sich zum Verkauf seines Clubs Chelsea. Dass er je auch nur einen Cent von dem erwarteten Verkaufspreis von rund 2,5 Milliarden Euro oder dem 1,8-Milliarden-Kredit, den er dem Klub gew√§hrt hat, wiedersieht, h√§lt der Oligarch selbst f√ľr unwahrscheinlich.

Aus den Top Ten gefallen

Das schl√§gt sich nat√ľrlich in der aktuellen Liste der reichsten Bewohner Gro√übritanniens nieder, die die Tageszeitung Times allj√§hrlich ver√∂ffentlicht. Dort ist Abramowitsch aus den Top Ten abgest√ľrzt und rangiert mit rund sieben Milliarden Euro Verm√∂gen nur noch auf Platz 28.

Andere Oligarchen aus Putins innerem Kreis haben auf ihr Vermögen offensichtlich besser aufgepasst. So wie etwa Alischer Usmanow, der ebenfalls von der EU und Großbritannien mit Sanktionen belegt ist.

Eingefroren nicht enteignet

Der Stahlbaron ist seine Anteile am FC Arsenal schon vor dem Krieg um einen guten Preis losgeworden. Inzwischen sind zwar mehrere seiner Villen und Luxusjachten von den Beh√∂rden konfisziert worden. Doch da Besitzt√ľmer und Gelddepots nur eingefroren und nicht enteignet sind, schl√§gt sich das in den Listen der Reichsten nicht nieder.

√Ąhnlich gut gehalten haben sich viele der sanktionierten russischen Oligarchen auch deswegen, weil sie ihre Verm√∂genswerte l√§ngst auf Verwandte oder Gesch√§ftspartner √ľberschrieben haben. ‚ÄěDie Beh√∂rden fischen im Tr√ľben‚Äú, meint man bei den Geldw√§sche-Experten von Transparency International.

So liegt etwa Usmanows gr√∂√üte Jacht in einer Werft im Hamburger Hafen, geh√∂rt weiter dem Oligarchen ‚Äď und kostet die Werft t√§glich f√ľnfstellige Summen an Erhaltungskosten.

Ans Verkaufen denken die Oligarchen ohnehin nicht. Der Schlussverkauf bei russischen Million√§rsvillen in London, mit dem viele gerechnet hatten, lasse auf sich warten, wie Makler best√§tigen: ‚ÄěKein einziger Russe verkauft.‚Äú