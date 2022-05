Aufdeckerjournalist Grozev gibt Putin nur noch Monate an der Macht

Der Russland-Experte und Enthüllungsjournalist Christo Grozev sieht das politische Ende des russischen Machthabers Wladimir Putin nahe. "Es könnte überraschend schon im Sommer so weit sein oder erst, wenn die Sanktionen das tägliche Leben der Russen treffen und der Rubel an Wert verliert, und das könnte fünf bis acht Monate dauern", sagte Grozev im APA-Gespräch in Wien. Wie es nach Putin weitergehe, sei offen, weil es einen Machtkampf von Kriegsgegnern und Hardlinern gebe.

"Ich tue mir schwer, ein Szenario zu finden, nach dem er (an der Macht) bleiben würde", sagte Grozev am Rande der internationalen Konferenz "Time to Decide Europe Summit" in Wien auf die Frage nach den politischen Zukunftsaussichten Putins. "Es gibt in der Geschichte kein Beispiel von jemandem, der seiner Elite so hohe Kosten zugemutet hätte und an der Macht geblieben wäre."

Grozev betonte zugleich, dass der Sturz Putins nicht durch einen Volksaufstand zustande kommen werde. "Es wird von den Eliten kommen." Diese seien nämlich nicht wie die Bevölkerung Desinformation ausgesetzt "und kennen die tatsächlichen Zahlen und Aussichten", sagte der in Wien lebende bulgarische Enthüllungsjournalist. "Je weiter man in der Machtpyramide hinaufgeht, umso schlechter ist die Stimmung", fasste Grozev die Gemütslage in Russland zusammen.