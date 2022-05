Wladimir Putin soll im März ein Attentat überlebt haben

"Spätestens 2023 ist Putin weg"

Für Aufsehen hat derweil ein Auftritt des ehemaligen Chefs des britischen Geheimdienstes MI6 Richard Dearlove in seinem Podcast "One Decision" gesorgt. "Wir erreichen das Ende dieses Regimes in Russland. Ich denke, er wird bis 2023 weg sein. Aber wahrscheinlich in ein Sanatorium, aus dem er nicht wieder als Führer Russlands herauskommen wird", ist sich Dearlove sicher.

Dearlove glaubt außerdem, dass es keinen Nachfolgeplan in der russischen Führung gebe. Doch sollte Putin langfristig in eine medizinische Einrichtung eingewiesen werden, sei die wahrscheinlichste Person, die als dessen Nachfolger infrage käme Nikolai Patruschew. Dieser fungiert derzeit als Sekretär des russischen Sicherheitsrates.