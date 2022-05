Der Präsident als Feldherr: Wie Putin den Krieg dirigiert

Keineswegs seien diese Scheindebatten ein Zeichen für eine drohende Palastrevolte, sagt Dubowy. Zwar gebe es in den russischen Eliten durchaus Uneinigkeit über den Fortgang der Invasion: Eine Gruppe, zu der auch Kadyrow gehöre, fordere dabei ein noch brutaleres Vorgehen in der Ukraine; die andere setze auf eine diplomatische Lösung. Beide Gruppen würden Putins Macht aber nicht in Frage stellen.

Hinter Putin steht nach wie vor auch ein großer Teil der russischen Bevölkerung. Diesen Rückhalt werde der Präsident brauchen, wenn er als Folge der westlichen Sanktionen unpopuläre Maßnahmen setzen wird müssen, meint Dubowy. Daher werde es – anders als immer wieder spekuliert – auf absehbare Zeit auch keine Generalmobilmachung geben.