Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow: Putins brutalster Scherge

Erst im Jänner ließ Kadyrow die Frau des ehemaligen russischen Bundesrichters und Menschenrechtsaktivisten Saidi Jangulbajew in der Großstadt Nischni Nowgorod von seinen Männern verhaften – fast 1.800 Kilometer außerhalb Tschetscheniens.

Folter und Morde

Dass Kadyrow es auf Menschenrechtler in ganz Russland abgesehen hat, ist keine Überraschung, schließlich wird ihm von etlichen Organisationen eine lange Liste von Verbrechen vorgeworfen. So wurden etwa Menschen inhaftiert, die als „zu ungläubig“ galten – aber auch solche, die man wegen ihres starken Glaubens als „Extremisten“ ansah.

Eine faire Rechtsprechung gibt es in Tschetschenien nicht, Gefangene werden meist so lange gefoltert, bis sie gestehen, was von ihnen verlangt wird. Jene ernstzunehmenden Kadyrow-Kritiker, die diese Säuberungsaktionen überlebt haben, sind entweder geflohen oder sitzen im Gefängnis.

Überhaupt keinen Platz in Kadyrows Welt haben jene Tschetschenen, die nicht heterosexuell sind. Seit fünf Jahren werden unter anderem Homo-, Bi- und Transsexuelle gnadenlos verfolgt und in Sondergefängnisse gesperrt, wo sie anschließend gefoltert und sogar vergewaltigt werden sollen. In der 2021 erschienenen Dokumentation „Welcome to Chechnya“ des US-amerikanischen Regisseurs David France sagt Kadyrow auf Nachfrage zu den Vorwürfen: “Das ist alles Unfug. Bei uns gibt es solche Leute nicht.“