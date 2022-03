So gefährlich sind die tschetschenischen Elitesoldaten wirklich

Sie waren Teil der ersten Angriffswelle in der Ukraine, dabei sollen allerdings direkt mehrere hundert Tschetschenen am Gelände des Militärflughafens Gostomel gefallen sein, darunter auch der berüchtigte General Magomed Tuschajew. Kadyrow bestreitet das und veröffentlicht regelmäßig Videos, die beweisen sollen, dass sein Vertrauter noch am Leben ist.