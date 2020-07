Ein Mord im Dunstkreis der Politik

Martin B. hatte keine Chance. Mit fünf Schüssen wurde der 43-Jährige Samstagabend in Gerasdorf bei Wien niedergestreckt. Als der Notarzt eintraf, war B. bereits tot. Zwei Stunden später konnte sein mutmaßlicher Mörder in Linz gefasst werden. Der 47-Jährige Sar Ali A. ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei Opfer und dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um Tschetschenen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Österreich geflohen waren.

Martin B. war lange Zeit in der Community ein Underdog. Doch plötzlich habe er unter dem Namen „Anzor von Wien“ begonnen, Youtube-Videos zu veröffentlichen, in denen er den tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow wüst beschimpfte. „Er war provokant. In einem Video hat er sogar seine Telefonnummer veröffentlicht. Er meinte, er habe keine Angst“, schildert ein Tschetschene.