Angst nach Mord an Tschetschenen: Demo vor russischer Botschaft geplant

Mehr Schutz gefordert

Mit diesen Problemen hätte der aktuelle Fall aber nichts zu tun, sagt Iskhanov: „Das war ein politischer Auftragsmord.“

Am Samstag wurde der 43-jährige Tschetschene Martin B. in Gerasdorf bei Wien erschossen - zuvor hatte er in Youtube-Videos Kadyrow kritisiert. Zwei Verdächtige wurden festegnommen - ebenfalls Tschetschenen.

Deswegen habe Iskhanov für Dienstagnachmittag eine Demonstration vor der russischen Botschaft in Wien-Landstraße organisiert. Von Russland fordere man, Politmorde an tschetschenischen Flüchtlingen in Europa zu beenden und von den österreichischen Behörden, dass der Fall aufgeklärt wird.