Kopfschuss in Gerasdorf: Hinweise auf Auftragsmord

Mordalarm in Samstag in Gerasdorf bei Wien: Auf dem Parkplatz des Shoppingcenters G3 wurde ein 43-jähriger russischer Asylwerber mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet. Der mutmaßliche Täter flüchtete mit einem Auto, konnte nach einer Großfahndung der Polizei aber in Linz festgenommen werden.

Feinde in Tschetschenien?

Wie der KURIER nun erfuhr, könnte es sich bei dem Mord um einen Aufrag gehandelt haben. Der Asylwerber soll ein politischer Gegner des tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow sein. Die russische Teilrepublik wird unter ihm diktatorisch geführt. Das Opfer soll deswegen zeitweise unter Polizeischutz gestanden sein.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 47-Jährigen handeln. Er ließ sich in der Nacht in Linz widerstandslos festnehmen. Nun hat das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung die Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat eine Obduktion des Opfers angeordnet.