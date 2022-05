Oleg Deripaska verklagt Baukonzern Strabag

Vor 15 Jahren ist der russische Oligarch und Putin-Vertraute Oleg Deripaska beim Baukonzern Strabag eingestiegen, jetzt ist die Beziehung komplett zerrüttet, schreibt die Tageszeitung „Der Standard“. Wegen der Russland-Sanktionen soll Deripaska jetzt sogar gerichtlich gegen den Strabag-Vorstand vorgehen.

Konkret habe die in Zypern ansässige Rasperia Trading Limited, die vom Oligarchen kontrolliert werde, am Mittwoch vor dem Landesgericht Klagenfurt Klage gegen die Strabag eingebracht, schreibt „Der Standard“ weiter.

Zu 27,8 Prozent gehört das Unternehmen besagter Rasperia; den Rest teilen sich vor allem die Familie Haselsteiner und die Uniqa-Raiffeisen-Gruppe. Spätestens mit dem Überfalls Russland auf die Ukraine am 24. Februar ist die Miteigentümerschaft Deripaskas zur schweren Last für die Strabag geworden.

In Waffengeschäfte involviert

Zunächst kündigten Mitte März die anderen Strabag-Eigentümer den Syndikatsvertrag mit der Rasperia auf, beendeten also jegliche Zusammenarbeit mit Deripaska, so die Zeitung weiter.

Am 8. April sei der nächste Schritt gefolgt: Die EU setzte Deripaska und all seine Unternehmen – auch die Rasperia – auf ihre Sanktionsliste, unter anderem, weil der Oligarch in Russland in die Waffenproduktion involviert sein soll. Das bedeutet: Alle Vermögenswerte des Oligarchen werden eingefroren und über ihn selbst ein Einreiseverbot verhängt.