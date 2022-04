Greifen die Sanktionen? Auf den Spuren von Oleg Deripaska

Spannend ist jetzt, wie es mit Deripaskas Strabag-Anteil weitergeht. Er hält 27,8 Prozent an dem Bauriesen, was auf dem Papier rund einer Milliarde Euro an Börsenwert entspricht.

Doch: Eingestiegen ist Deripaska 2007 zum kolportierten Preis von 44 Euro je Aktie. Er würde zum heutigen Kurs von rund 37 Euro einen erheblichen Verlust einfahren. Außerdem wäre es für ihn wohl schwierig, an den Verkaufserlös heranzukommen. Denn Deripaska hält seinen Strabag-Anteil über seine zypriotische Gesellschaft „Rasperia“ und Zypern ist EU-Mitglied, trägt also die Sanktionen mit.

So bleibt es vorerst bei jenen „Sanktionen“, also Schritten, die Strabag-Hauptaktionär Hans Peter Haselsteiner als Erster gesetzt hat. Er hat den Syndikatsvertrag mit Deripaska gekündigt, ihm die Dividende gestrichen und beruft am 5. Mai seine beiden Aufsichtsräte ab.