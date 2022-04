Strabag 2021 mit kräftigem Gewinnplus - Deripaska geht leer aus

"So sehr uns der Rückblick auf dieses erfolgreiche, vergangene Jahr freut, müssen wir uns doch auf die gegenwärtigen Herausforderungen konzentrieren", hatte der Konzernchef vor der Pressekonferenz in einer Aussendung auch mit Blick auf Ukraine-Krieg mitgeteilt. "Es tut mir auch persönlich weh, dass dieses Friedensprojekt in Europa um Jahrzehnte zurückgeworfen wird", betonte Birtel dann in der Pressekonferenz. Der Angriffskrieg Russlands markiere eine Zäsur in der jüngeren europäischen Geschichte.

Aber Dividende entfällt nicht völlig

"Im Sinne unseres Unternehmens und in Hinblick auf die Verantwortung für unsere 74.000 Mitarbeitenden setzen wir jeden rechtlich möglichen Schritt, um uns klar von unserer russischen Aktionärin zu distanzieren und jedwede Einflussnahme zu unterbinden", so der CEO. "Das haben wir nicht zuletzt mit dem frühzeitigen Entschluss, keine Dividende an Rasperia auszuzahlen, getan."