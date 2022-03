Haselsteiner kündigte Strabag-Syndikatsvertrag

Dies beziehe sich im Blick auf die aktuell von Großbritannien und Kanada erlassenen Sanktionen insbesondere auf die Auszahlung von Dividenden. Was das Russland-Geschäft von Strabag betreffe - das inzwischen mit 0,3 Prozent der Konzernleistung eine untergeordnete Bedeutung habe - habe der Vorstand den Entschluss gefasst, die Aktivitäten abzuwickeln.

Die Strabag habe "in Anbetracht der unendlichen Not der vom Krieg betroffenen ukrainischen Bevölkerung umfangreiche Hilfsmaßnahmen, insbesondere in den hauptbetroffenen Konzernländern Polen, Tschechien, Slowakei und der Republik Moldau initiiert bzw. finanziert". Diese Initiativen würden von Aktionariat, Vorstand und Mitarbeitenden "gemäß dem Wertekodex des Konzerns auch künftig mit Stolz fortgeführt".

Zu dem Gerücht, dass das Syndikat der Kernaktionäre vor dem Ende stehe und spätestens im Sommer aufgelöst werden dürfte, wie etwa der "Börsianer" unter Berufung auf einen Fondsmanager vor kurzem berichtet hatte, wollte die Strabag zuletzt Anfang März auf APA-Anfrage keine Stellung beziehen. "Bezüglich unserer Aktionärsstruktur bitten wie um Verständnis, dass der Vorstand zur Sphäre der Eigentümer und des damit zusammenhängenden Syndikatsvertrags keine Aussagen machen kann", hieß es vor knapp zwei Wochen noch.