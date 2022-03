EU will Sanktionen gegen Abramowitsch und andere Oligarchen

Die EuropĂ€ische Union will Sanktionen gegen Roman Abramowitsch und weitere russische Oligarchen verhĂ€ngen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Diplomatenkreisen erfuhr, soll mit der nĂ€chsten Sanktionsrunde unter anderem das Vermögen des EigentĂŒmers des britischen Fußballclubs FC Chelsea in der EU eingefroren werden. Zudem soll Abramowitsch und den weiteren Betroffenen die Einreise in die EU verweigert werden.

Zuvor hatte Großbritannien bereits Strafmaßnahmen gegen Abramowitsch und weitere Oligarchen verhĂ€ngt, die laut Angaben aus London zum "inneren Kreis" um den russischen Staatschef Wladimir Putin gehören. Abramowitsch besitzt unter anderem eine Villa im Londoner Stadtteil Kensington und die Luxusjacht "Eclipse", die bis 2013 als grĂ¶ĂŸte Jacht der Welt galt.

Abramowitsch besitzt seit 2021 mit der portugiesischen StaatsbĂŒrgerschaft einen EU-Pass. Die UmstĂ€nde seiner EinbĂŒrgerung werden derzeit untersucht.