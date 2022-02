Strabag bei Bauleistung 2021 noch unter Vorkrisenniveau

Der Auftragsbestand habe sich besonders in den Heimatm├Ąrkten Deutschland und ├ľsterreich, aber auch in Kernm├Ąrkten wie Polen und Ungarn "dank zahlreicher neuer Projekte in den unterschiedlichsten Sparten" erh├Âht.

Dazu geh├Ârten in Deutschland ein B├╝roturmkomplex f├╝r die Landesbank Hessen-Th├╝ringen (Helaba) in Frankfurt, eine Schiffbauhalle f├╝r den Industriekonzern Thyssenkrupp Marine Systems in Kiel sowie der sechsspurige Ausbau der BAB 8 bei Pforzheim auf 4,8 km L├Ąnge. Hinzu kamen zwei "Design&Build"-Projekte in Polen - die Realisierung eines 12 Kilometer langen Abschnitts der Schnellstra├če S19 und der Umfahrungsstra├če S12 der Stadt Che┼ém. In Ungarn erhielt die Strabag Zuschl├Ąge f├╝r den zweispurigen Ausbau der Schnellstra├če 67 auf einer L├Ąnge von 10 Kilometer, den Ausbau eines Eisenbahnabschnitts des TEN-T-Netzes und den L├╝ckenschluss der Autobahn M6 zur kroatischen Grenze.

Personalstand leicht r├╝ckl├Ąufig

Leicht r├╝ckl├Ąufig entwickelte sich indes die Mitarbeiterzahl, die sich weltweit um 734 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf 73.606 verringerte (minus 1 Prozent). Der Personalabbau sei im Wesentlichen durch die Fertigstellung der Tunnelbauarbeiten f├╝r das Megawasserkraftwerksprojekt Alto Maipo in Chile bedingt. Personal aufgenommen wurde daf├╝r etwa in Gro├čbritannien und Kroatien.