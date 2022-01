Der Bauboom bei neuem Wohnraum klingt ab

Die Baukonjunktur werde sich heuer im Hoch- und Tiefbau verlangsamen. Denn in den kommenden Jahren d├╝rften voraussichtlich deutlich weniger neue Wohnungen als in den Jahren zuvor gebaut werden. Es sinke jedoch auch der Bedarf an neuen Wohnungen. Au├čerdem w├╝rden die hohen Immobilienpreiszuw├Ąchse ihre Funktion als treibende Kraft f├╝r den Wohnungsneubau verlieren, weil die positiven Effekte von Wertzuw├Ąchsen von sinkenden Vermietungsrenditen ├╝berlagert werden. Ein zentraler Wachstumstreiber der Bauwirtschaft werde laut ├ľkonomen die Sanierungen von Geb├Ąuden sein. Die Klimaschutzma├čnahmen bei Geb├Ąuden zielten im Wesentlichen auf die thermisch-energetische Sanierung des Wohnungsbestandes ab.