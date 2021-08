Teuerungsschub am Bau: Was dahinter steckt und wie es weiter geht

Die Folge sind globale Lieferengpässe. Rohstoffe wie Holz, Stahl und Granulate für die Kunststoffproduktion sind knapp. Einigen Baufirmen geht mittlerweile das Material aus. Aktuell fehle es vorrangig an Stahl, Holz, synthetischen Dämmmaterialien und anderen Kunststoffprodukten. „Dämmmaterialien bereiten uns am meisten Sorgen“, so Beiglböck. Manchmal könne man sich nach alternativen Baustoffen umsehen, bei Holz und Stahl sei das aber schwierig. Oft mangelt es an kleinen Dingen. „Die Lieferung eines Parkettbodens dauert ein halbes Jahr“, nennt Hans Jörg Ulrich, geschäftsführender Gesellschafter der Ulreich Bauträger GmbH und Bauträgersprecher der Wirtschaftskammer, ein Beispiel. Dem Tischler wiederum würden Scharniere fehlen. Wer gute, langjährige Geschäftsbeziehungen hat, ist im Vorteil, ist Ulreich überzeugt. Ebenso jene, die vorsichtig geplant und einen Zeitpuffer einkalkuliert haben.

Aufgrund der Lieferengpässe sind die Rohstoffpreise in den vergangenen Monaten stark gestiegen, es kommt zu höheren Beschaffungskosten entlang der gesamten Lieferkette. Brancheninsider sprechen von Mehrkosten je nach Baustoff zwischen 25 und 45 Prozent. Die Statistik Austria bezifferte den Anstieg der Baukosten alleine für den Monat Juli dieses Jahres mit mehr als 13,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Das spüren sowohl die ausführenden Baufirmen aber auch die Bauträger, die Pauschalpreise zugesichert haben. Sie können ihre Verträge weder termin- noch budgetgerecht einhalten. „Die Preise können nicht mehr garantiert werden“, fasst es Sebastian Beiglböck zusammen. Die Bauunternehmen wollen jedoch nicht auf den Mehrkosten sitzen bleiben und versuchen, diese an die Kunden weiterzugeben, etwa über Nachverrechnungsklauseln in den Verträgen.