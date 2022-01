Prachtvoll und begehrt: Vom Leben im Wiener Cottage

Die Villen im Türkenschanz Cottage in Wien Währing und Döbling waren schon immer ein gefragtes rares Gut. Denn wer es geschafft hatte, in den elitären Club des Cottages einzutreten, gibt sein Eigentum nicht wieder her. Die große Nachfrage nach Wohnen im Grünen hat das Interesse am Cottage einmal mehr angekurbelt. Hier beim Türkenschanzpark befindet sich aktuell die gefragteste Gegend für Villen.

Hype um das prachtvolle Grätzel

Das Grätzel hat in den vergangenen Monaten einen Hype über die österreichischen Grenzen hinweg erfahren und sich als das teuerste Pflaster Wiens etabliert. Denn das Flair einer historischen Villa mit Geschichte ist nicht mit einem Neubau vergleichbar. Kenner des Cottage berichten, dass das Viertel von internationalem Publikum bei der Auswahl ihres Wohnsitzes mittlerweile mit den Toplagen in München, Paris und London verglichen wird. Heute leben rund 6.500 Bewohner im Cottage, das Gebiet umfasst nur 85 Hektar Nettobauland mit insgesamt ca. 640 Liegenschaften.