Wohnungsmarkt, Mietrecht & Interiortrends: So wird das Immo-Jahr

Was bringt das neue Jahr für die Immobilienwirtschaft, für Mieter und Eigentümer sowie im Interieurbereich? Ein guter Indikator ist der Home Report von Trendforscherin Oona Horx-Strathern, der vor Kurzem veröffentlicht wurde. Sie ist überzeugt, dass sich das traditionelle Bauen verändern wird. „Wir müssen unsere Möbel, Häuser, Straßen, Städte und Umwelten grundlegend umgestalten“, so die Expertin zu Beginn des Reports. Häuser müssen so gebaut werden, dass man sie mittelfristig vollständig recyceln kann, Stichwort Kreislaufwirtschaft. Bauen mit Holz gewinnt an Bedeutung, auch im städtischen Bereich. Das Comeback des Dorfes hat sich bereits in den vergangenen Monaten abgezeichnet, die Sehnsucht nach Idylle und dem Leben in einer Gemeinschaft ist gestiegen. Bauträger sind dazu aufgerufen, diese Wünsche auch im städtischen oder stadtnahen Raum zu erfüllen. In Form von kleinteiligen Projekten und vielen Grünflächen, wie dem Village im Dritten (Bild oben).