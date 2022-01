Preistreiber Wohnen: Leistbar war einmal

Die Preise für Eigentumswohnungen ziehen wieder stärker an, die Rentabilität von Anlegerwohnungen geht weiter zurück, da die Kaufpreise stärker steigen als die freien Marktmieten. Das Angebot an Eigentumswohnungen und Häusern am Markt ist jedoch überschaubar, denn wer seine Immobilie nicht verkaufen muss, tut es auch nicht. Eigentumswohnungen sind gefragt und verteuern sich österreichweit um 7,0 Prozent gegenüber 2021. Eigentumswohnungen am Stadtrand sind heiß begehrt, die Nachfrage zieht an. Auch Penthouses, Lofts und Maisonetten sind wieder ein Thema.