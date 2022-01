Bauprojekte: "Billiger wird es nicht"

Planung besser

Für 2022 gibt es am globalen Holzmarkt Fragezeichen. Etwa: Was aufgrund des russischen Exportstopps von Rohmaterial auf Europa zukommt, lasse sich noch nicht prognostizieren. „Es wird kein Rundholz von Russland nach Österreich geliefert, aber sehr viel Rundholz von Russland nach China.“ Wenn China die Mengen an Rohstoff nicht bekommt, dann werde von dort „auch mehr Schnittholz gekauft. Das kann Effekte auf uns haben.“

Wie es mit den Preisen also weitergeht, lasse sich nur schwer prognostizieren. In den USA würden die US-Futures „enorm nach oben“ zeigen, vor allem wegen der Waldbrände und Unwetter in Kanada und den Importzöllen für kanadisches Holz in den USA. „Wie sich das auf Europa auswirken wird, ist schwer zu sagen.“ Einen großen Vorteil gebe es heuer: „Wir sind mit der Planung besser dran als im vergangenen Winter. Ich bin überzeugt, dass es nicht mehr zu diesen Knappheiten kommt. “

Gesamtproduktion über 2020

Dass die Sägeindustrie um Weihnachten niedrige Auslastung und mancherorts Kurzarbeit hatte, kann Jöbstl nicht bestätigen. Sehr wohl werde aber „hier und da weniger produziert oder einzelne Schichten reduziert“. Außerdem gebe es oft verlängerte Weihnachtsferien. Angesichts der hohen Produktionsmengen im ersten Halbjahr sei das nicht überraschend. „Insgesamt werden wir 2021 etwas mehr produziert haben als die Jahre davor.“