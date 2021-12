Baufirmen wollen Preise nachverhandeln - auch Häuslbauer betroffen

Die Preise für die Rohstoffe am Bau sind im vergangenen Jahr durch die Decke geschossen. Ein wesentlicher Rohstoff ist Baustahl. In der Kleinen Zeitung spricht Franz Saringer, Präsident des Verbandes österreichischer Biege- und Verlegetechnik, von einer Verdoppelung der Kosten. Das Problem sei, dass Bauprojekte längere Laufzeiten haben und Lieferverträge bisher üblicherweise mit Festpreisen abgeschlossen wurden.

Preise zu hoch

"Wir sind aber nicht mehr in der Lage, das Material zu einem verkraftbaren Preis einzukaufen", sagt Saringer in dem Bericht. In seinem Unternehmen Sako Stahl wisse er derzeit nicht einmal, wie viel Rundstahl er im Jänner überhaupt geliefert bekommt oder zu welchem Preis.