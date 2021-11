Was Bauen so teuer macht - und was man dagegen tun kann

Dabei werden Schnittstellen definiert, der nächste Schritt ist die Ausschreibung: „Es gibt einen Bieter-Markt, die Firmen entscheiden sich, ob sie bei der Ausschreibung mitmachen wollen oder nicht“, so der Experte. Er empfiehlt, einen ausgewählten Bieterkreis über anstehende Projekte zu informieren. Dadurch werde der Vergabeprozess beschleunigt. Viele Bieter seien verunsichert aufgrund der steigenden Baupreise. „Daher geben sie nur Hausnummern an, um nicht auf einen Preis festgelegt zu sein“, so Neumayer. Daher sei es so wichtig, veränderliche Preise zu vereinbaren und die Qualitäten zu fixieren, statt bestimmter Produkte.

Kosten von Planungsfehlern

Bei der Umsetzung schließlich sei darauf zu achten, dass Änderungswünsche minimiert werden. „Die Kosten für Planungsfehler trägt der Bauherr“, betont der Geschäftsführer von Neumayer Projektmanagement. Es helfe, Meilensteine zu definieren. Eine Möglichkeit, um die Umsetzung zu vereinfachen, ist den Vorfertigungsgrad von Bauteilen zu erhöhen.