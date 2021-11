2022 geht es beim U-Bahn-Bau tief hinunter

Dass beim U-Bahn-Bau heuer viel geschehen ist, ist nicht zu übersehen. Gefühlt die halbe Stadt gleicht deshalb einer Großbaustelle. Besonders trifft das auf die Gegend beim Rathaus zu: Die Arbeiten für das Linienkreuz von neuer U5 (Karlsplatz – Frankhplatz) und verlängerter U2 (Seestadt – Matzleinsdorfer Platz) machte im Jänner den Anfang.

Darauf folgten künftige, andere Stationen, etwa jene bei der Neubaugasse. Im Mai wurde schließlich die U2 zwischen Karlsplatz und Rathaus gesperrt – um die Trasse für die U5 umzubauen, die diesen Teil künftig befahren wird.

Was bis jetzt geschehen ist, war aber quasi nur die Vorhut. Nächstes Jahr geht es richtig in die Tiefe, wie die Wiener Linien am Montag bekannt gaben. Ein Aus- und Rückblick in Zahlen.

1.400 Bohrpfähle...

...wurden bisher im Boden versenkt. Sie sind so etwas wie das Grundgerüst einer neuen U-Bahn-Station: Während der Bauzeit wird damit der Bereich, in dem nach unten gegraben wird, gesichert. Später dienen die Pfähle dann als Außenschale der Schächte.