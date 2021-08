Die neue U2 fährt durch eine Badewanne

Zurück in die Gegenwart: Baufahrzeuge, die auf den Schienen unterwegs sind, bringen das Abbruchmaterial von der Station Volkstheater etwa hundert Meter weiter zur sogenannten Einbringöffnung, durch die gleißendes Tageslicht in die unterirdische Baustelle strömt. Der Bauschutt landet über ein Förderband in einer Mulde, mit der er an die Oberfläche gebracht wird. Auf umgekehrtem Weg gelangt das Baumaterial in den Untergrund.