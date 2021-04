U-Bahnbaustellen: Mein neuer Nachbar, das Bohrpfahlgerät

120 Tonnen schwere Maschinen

Am auffälligsten sind die Bohrpfahlgeräte – 26 Meter hohe und 120 Tonnen schwere Maschinen, die ein- und ausgefahren werden. Man sieht sie am Friedrich-Schmidt-Platz hinter dem Rathaus, beim Frankhplatz und in der Kirchengasse. Sie sind überall dort im Einsatz, wo Aufgänge und Lifte entstehen. Dort treibt der Bohrer die Bohrpfähle – also Löcher – in den Boden. Den größten Lärm verursachen die Bohrbewegungen, wenn sie an der Oberfläche sind und den feuchten Tegel in Drehbewegungen von der Spitze wegdreht.

Untergrund und Privatsphäre

Später werden die Löcher mit Beton ausgegossen. Die dadurch entstehenden Außenwände, die während der Bauzeit als Baugrubensicherung dienen. Wie lange die Arbeiten dauern? Ein Bohrpfahl kann an einem Tag erstellt werden. Für drei U-Bahn-Schächte (etwa in Neubau) sind 310 Pfähle notwendig. Die Fertigstellung dieser Phase dauert im 7. Bezirk bis Sommer 2022, dann verlagern sich die Arbeiten in den Untergrund. Für viele haben die Baustellen aber schon jetzt die Privatsphäre erreicht.