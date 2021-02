Bau an U2-Verlängerung: Drei neue Stationen und viele Behinderungen

Das nahmen sich auch die Geschäftsfrauen zum Motto und suchten sich 2018 ein Ausweichquartier in der Neubaugasse. Die alten Shops werden untervermietet, als Lager oder Schaufenster genützt. Auch Gertraud Buxhofer von „Schuhe für Frauen“ ist in die Neubaugasse gezogen. „Wir wollen die Gasse aber nicht aufgeben, auch wenn sie wegen des U-Bahn-Baus bald ziemlich tot sein wird.“

Die neue U2 wird unter der bestehenden U3 gebaut. Bei der Neubaugasse entsteht so ein neuer Umsteigeknoten. Dafür wird spätestens übernächste Woche eine Baustelle eingerichtet. Das heißt: Das Material und die Maschinen werden angeliefert – der Großteil davon in Containern in die Stiftgasse.

Außerdem wird die Verkehrsführung an der Oberfläche angepasst: Kirchen-, Stift- und Lindengasse dürfen nur noch von Anrainern, Lieferanten und Garagennutzern befahren werden; die Zollergasse dafür von allen in beide Richtungen (siehe Grafik). Wie lange das so bleiben wird, können die Wiener Linien nicht abschätzen: Es sei mit jahrelangen Einschränkungen zu rechnen.

In die Tiefe gegraben (35 Meter) wird ab Ende März: Dieser Zeitpunkt markiert den Arbeitsbeginn am Rohbau der Station und an kurzen Stücken des Tunnels.