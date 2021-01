U-Bahn-Baustelle beim Rathaus: So lief der erste Morgen mit Umleitung ab

Bei der Begehung einer der derzeit größten Baustellen Wiens ist sofort klar: Das wird keine leichte Aufgabe.

Um 7 Uhr früh stehen Polizisten am Dienstagmorgen auf der Kreuzung von Landesgerichtsstraße und Felderstraße. Die Ampeln - sowohl jene für die Autolenker, als auch für die Fußgänger an den Zebrastreifen - wurden ausgeschalten. Fußgänger stehen verdutzt da und schauen, was hier passiert.

Die ersten Schritte für den Bau des Linienkreuzes von U2 und U5 sind getan: Am späten Montagabend wurde damit begonnen, die umliegenden Straßen zu sperren und den Verkehr von der Landesgerichtsstraße über die Felder- und die Ebendorfer Straße umzuleiten.