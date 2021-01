U2/U5-Kreuz beim Rathaus: Umleitung ab Montagabend für vier Jahre

Schlagend wird das alles ab Montagabend: Zwischen 18 und 19 Uhr werde die neue Route eingerichtet, sagte der städtische Baustellenkoordinator Peter Lenz bei einer Pressekonferenz. "Gegen 22 Uhr wird die Umleitung dann in Betrieb sein."

Erste Tage kritisch

Doch das heißt nicht, dass die alternative Strecke zu diesem Zeitpunkt bereits fertig ist: Zu Beginn werden noch Bodenmarkierungen und Schilder fehlen, hieß es. Und: Sechs Ampeln müssen neu aufgestellt bzw. umprogrammiert werden. Bis Freitagnachmittag soll all das erledigt sein.

Die Stadt appelliert daher an Autolenker, vor allem in den ersten Tagen (also solange die Umleitung noch nicht komplett ist), großräumig auszuweichen oder auf die Öffis umzusteigen. Die erste Bewährungsprobe steht dann nach dem Wochenende am 18. Jänner an: "Da wird man sehen, ob alles läuft", sagte Gerald Winterstein von der Magistratsabteilung 33, die eine Verkehrssimulation für die Umleitung durchgeführt hat.