Sima kann sich Wiener U5-Verlängerung bis Vorortelinie vorstellen

Ab 2025 soll in Wien die neue U-Bahn-Linie U5 unterwegs sein - vorerst bis zum Alten AKH (Frankhplatz), zwei Jahre später über den Gürtel hinaus bis zum Elterleinplatz. Öffi-Stadträtin Ulli Sima ( SPÖ) kann sich nun vorstellen, die türkise Linie mittelfristig weiter bis zur Vorortelinie weiterzuführen und so mit der Schnellbahn zu verknüpfen. Das sagte sie am Mittwoch im Gemeinderat.

Zuvor hatte ÖVP-Mandatar Manfred Juraczka in der Fragestunde für eine derartige Verlängerung plädiert, um die U5 an die S45-Station Hernals anzubinden. "Ich kann mir vorstellen, das grundsätzlich zu unterstützen", meinte Sima. Voraussetzung dafür sei aber jedenfalls die Co-Finanzierung seitens des Bundes.