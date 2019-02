Wiener U-Bahn-Ausbau: Die Wege ins Zentrum werden kürzer

Direkter Weg

Die Wege ins Zentrum werden so deutlich verkürzt. Bei den Wiener Linien bringt man ein Beispiel: Kommt ein Pendler aus dem südlichen Wiener Umland mit der S-Bahn in die Stadt und will zur Pilgramgasse – dann würde die Person heute am Hauptbahnhof von der S-Bahn auf die U1 umsteigen, zum Karlsplatz fahren, dort auf die U4 wechseln und bis zur Pilgramgasse fahren (oder sie nimmt den 13A; Anm.).

Künftig steigt der Fahrgast am Matzleinsdorfer Platz von der S-Bahn auf die U2 um und fährt direkt zum Ziel.

Um bis zu 30 Prozent entlastet wird künftig die Station Schottentor. Denn mit der Station Arne-Carlsson-Park wird der Straßenbahn-Knoten an der Ecke Währinger Straße/Spitalgasse, wo sieben Bim-Linien Richtung "Jonasreindl" halten, im Zuge der zweiten Ausbaustufe an die U5 angebunden.