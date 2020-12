Wiener U5 kommt mit einem weiteren Jahr Verspätung

Der Neubau der U5 und die Verlängerung der U2 stehen unmittelbar bevor. Die Inbetriebnahme dürfte sich allerdings um ein Jahr verzögern. Das ist die neueste Entwicklung bei dem Großprojekt.

Im Zuge des Bauvorhabens wird die neue U5 auf dem jetzigen U2-Abschnitt vom Karlsplatz bis zum Rathaus und dann auf einer neu gebauten Strecke in der ersten Ausbaustufe bis zum Frankhplatz (Altes AKH) und dann weiter zum Elterleinplatz fahren.

Die U2 wiederum wird ab der Station Rathaus auf einer neuen Trasse Richtung Süden unterwegs sein - und zwar über die Neubaugasse und die Pilgramgasse bis zur vorläufigen Endstation Matzleinsdorfer Platz und später weiter zum Wienerberg.

So weit, so bekannt. Wie der Standard am Montagabend berichtete, soll bereits ab 11. Jänner 2021 gebaut werden. Im Bereich der Alser Straße, der Landesgerichtsstraße sowie der Josefstädter Straße dürften die Tiefbauarbeiten beginnen.

In dem Bericht, der sich auf Informationen der Wirtschaftskammer beruft, heißt es, dass mit "starken Auswirkungen für den Verkehr über mindestens fünf Jahre" zu rechnen sei. Betroffen soll demnach etwa die Verbindung Alser Straße – Universitätsstraße sein.

Und: Der erste Abschnitt der U5 werde erst im Jahr 2026 in Betrieb gehen, heißt es weiter. Bisher war mit dem Jahr 2025 kalkuliert worden.