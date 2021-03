Wiens neue U-Bahn: „Ein Jahr früher oder später ist nicht so wichtig“

Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien, über geplante Projekte und die Zukunft der Nacht-U-Bahn.

KURIER: Wir leben in ungewöhnlichen Zeiten: Es war zuletzt viel über den U-Bahn-Bau die Rede. Aber nicht über jenen in Wien, sondern in Graz. Was halten Sie von den dortigen Plänen?

Günter Steinbauer: Ich muss ein Geständnis machen: Ich war in meinem Leben einen einzigen Tag in Graz. Ich kenne die Verhältnisse so wenig, ich möchte keine Ferndiagnose stellen. Das Positive an der Diskussion ist, dass damit eine Bewusstseinsbildung für den Nahverkehr einhergeht.