40 Prozent weniger Fahrgäste in den Wiener Öffis

Trotzdem: Unter dem Strich bleiben Einbußen von rund 110 Millionen Euro. 75 Millionen davon kamen als Betriebskostenzuschuss von Hanke, die übrigen 35 Millionen wurden durch diverse Maßnahmen wie die Einstellung der Nacht-U-Bahn, Effizienzsteigerungen oder die Verschiebung von kleineren Projekten eingespart.

Jahreskarte bleibt

Dass es künftig „da und dort“ zu Preiserhöhungen kommen könne, konnte Hanke „nicht sakrosankt ausschließen“. Die 365-Euro-Jahreskarte soll aber nicht angetastet werden und auch eine weitere Ausdünnung der Fahrpläne sei keine Option.

Zusätzlich kündigte Steinbauer eine Angebots-, Infrastruktur-, Finanzierungs-, Vernetzungs- und Gestaltungsoffensive zur Zurückgewinnung der verlorenen Fahrgäste an. Allem voran befinde sich das U2/U5-Linienkreuz „endlich im intensiven Bau“. Und mit einem Seitenblick auf Hanke: „Peter, du siehst jetzt also direkt, was mit deinem Geld geschieht.“