Nostalgiker machen gegen neue Öffi-Stationen mobil

Die Säulen gleichen einem roten Mast. An der Spitze gibt es ein Leuchtelement, das helfen soll, die Station in der Nacht zu finden. In der Mitte ist ein E-Pad mit digitaler Anzeige für Fahrpläne und Infos zum Ticketkauf montiert. Das E-Pad spricht sogar – für Menschen mit Sehschwäche.

All das scheint für die Online-Protestierenden nicht tragbar: „Das Stadtbild muss erhalten bleiben“, schreibt ein Petitionsunterstützer. „Die älteren Schilder passen zu Wien, die neuen wirken kalt und billig“, schreibt ein anderer. „Wien ist nicht London“, wird ergänzt. 589 Unterschriften wurden bis Redaktionsschluss gesammelt.

Die Barrierefreiheit stehe im Vordergrund, bei der Entwicklung sei die Meinung der Fahrgäste und von Behindertenvertretern eingeflossen, heißt es dazu von einer Sprecherin der Wiener Linien.