13A Neubaugasse: Neue Bushaltestelle mit "E-Pad"

Eine Dame bleibt verwundert vor der neuen Haltestelle Neubaugasse der Buslinie 13A stehen: "Wow, das habe ich noch nie gesehen. Es spricht sogar!", sagt sie und drückt auf das Display vor ihr.

Leuchtet in der Nacht

Die Station wirkt ganz anders als die in Wien bekannten Bushaltestellen: Ein roter großer Pfahl, auf dem "Wiener Linien" steht, ragt in die Höhe. Der obere Teil leuchtet sogar in der Nacht. Das Ganze wirkt hypermodern, es fehlen dafür aber die traditionellen halbrunden Bushaltestellen-Schilder.

"Wir haben die neuen Haltestellen schon bei der Verlängerung der Linie O ins Nordbahnviertel vorgestellt. Zusätzlich gibt es die neuen Stationen auch bei der Verlängerung der Linie D und nun auch in der Neubaugasse, bei der neuen 13A-Route" erklärt eine Sprecherin der Wiener Linien.