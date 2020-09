Wien als "Straßenbahnhauptstadt": Bim-Ausbau bis nach Niederösterreich

In der Stadt selbst sind bereits in den vergangenen drei Jahren 300 Millionen Euro für den Ausbau des Straßenbahnnetzes in die Hand genommen worden.

So wurde die Linie D im Dezember 2019 um zwei Haltestellen vom Hauptbahnhof in das Favoritner Stadterweiterungsgebiet Sonnwendviertel verlängert. Damit wurde auch eine zusätzliche Umsteigemöglichkeit in die Straßenbahnlinien 6 und 11 bei der neuen Endhaltestelle Absberggasse geschaffen.

Ab Oktober 2020 fährt die Linie O vom Praterstern um vier Haltestellen ins Stadterweiterungsgebiet Nordbahnhofviertel weiter. Am Tabor entsteht ein knapp 150 Meter langes Grüngleis und eine Verbindung vom Öffi-Knotenpunkt Praterstern zum neuen Bildungscampus Christine Nöstlinger.