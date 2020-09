Neue Begegnungszone: Kaffeefahrt durch die Neubaugasse

Dort taucht ein Überraschungsgast auf: Werner Kogler. In Wien sei im vergangenen Jahrzehnt „so viel“ weitergegangen, lobt der grüne Vizekanzler. Die Stadt behaupte sich in diversen internationalen Rankings auf Platz 1: „Das kann kein Zufall sein“, sagt er in Anspielung darauf, dass die Grünen seit zehn Jahren Teil der Rathauskoalition sind.

Spätestens jetzt ist klar: Es ist Wahlkampf. Da ist eine fertige Begegnungszone eine willkommene Bühne.