Konzepte: Die Angst vor Begegnung mit der Bim

Wien hat eine Begegnungszone mit einem extra für Fiaker asphaltierten Fahrstreifen (die Rotenturmstraße). Und bald wieder eine, durch die ein großer Linienbus fährt (die Neubaugasse, wohin die 13A-Route von der Mariahilfer Straße verlegt wird). Eines gibt es in Wien aber nicht: eine Begegnungszone mit einer Straßenbahn. Das könnte sich bald ändern.

Die Wunschliste mit Begegnungszonen auf bestehenden oder potenziellen Schienenstraßen wird nämlich immer länger (siehe Kasten). Nachdem Anfang des Jahres die Grünen im 3. Bezirk eine Begegnungszone und eine neue Straßenbahn-Linie auf der Landstraßer Hauptstraße gefordert hatten, zogen nun die Grünen im 8. Bezirk nach. Die Josefstädter Straße, so ihre Forderung, soll eine Fußgänger- und Begegnungszone werden. Und jetzt fordern Anrainer in einer Petition an den Gemeinderat, eine Begegnungszone in der Lerchenfelder Straße (wo der 46er fährt) – und zwar in dem rund Abschnitt zwischen Neubaugasse und Lange Gasse.

Die Begründung: Die Lerchenfelder Straße sei zunehmend zu einem Schleichweg zwischen der Innenstadt und dem Gürtel geworden. „Lärm und Dreck“ beeinträchtigten zunehmend die Wohnqualität. Die Begegnungszone solle das ändern.

Ob diese Forderung Realität wird, entscheiden zu einem Gutteil die Bezirke, in denen die Lerchenfelder Straße verläuft. Sehr skeptisch zeigt sich die Josefstädter Bezirksvorsteherin Veronika Mickel-Göttfert (ÖVP): „Es gibt geeignetere Standorte. Begegnungszonen auf Schienestraßen sind ein eigenes Kapitel – aus Sicherheitsgründen.“

Sicherheitsbedenken wie diese werden bei derartigen Projekten so gut wie immer laut. Doch was ist dran? Sind Begegnungszonen mit Straßenbahnen gefährlich? Und warum gibt es Begegnungs- und Fußgängerzonen mit Bim in Linz und Graz – aber nicht in Wien (abgesehen von einem Stück der Quellenstraße)?